45-latek włamał się do lokalu w Gdańsku. Odmawiał wyjścia aż do pojawienia się policji KMP Gdańsk

Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 18 czerwca. Policjanci z Gdańska otrzymali zawiadomienie o tym, że mężczyzna wtargnął do jednego z lokali i... nie chciał go opuścić. 45-latek usłyszał zarzut naruszenia miru domowego i grozi mu do roku pozbawienia wolności.