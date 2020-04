50 lat Muzeum Gdańska. Z ideą utworzenia placówki dokumentującej historię miasta zmierzono się już w 1945 roku, ale powstała dużo później

W marcu 1945 roku, już po kapitulacji miasta, w wyniku podpalenia przez żołnierzy sowieckich zawaliły się wszystkie konstrukcje drewniane, wraz z hełmem wieży i dzwonami. Podczas pożaru murowana wieża była podobna do olbrzymiego komina. Na skutek wysokiej temperatury powstały liczne rysy, głównie w narożnikach. Wewnątrz mur ceglany rozgrzany został do tego stopnia, że wytworzyła się ciemnobrązowa powierzchnia klinkierowa, widoczna do dzisiaj. Kompletnemu zniszczeniu uległy też stropy i dach. W latach 1946-53 wykonano główne roboty zabezpieczające, chroniące Ratusz Głównego Miasta przed zniszczeniem.