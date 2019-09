57. Bieg Westerplatte wygrał Adam Głogowski [zdjęcia, wyniki]

Najwięcej, bo ponad 180 osób uzyskało czas 54 minut. Druga grupa - ok. 170 osób - na przebiegnięcie 10 km potrzebowała ok. 49 minut. W tej statystyce 160 uczestników osiągnęło w sobotę czas ok. 57 minut.

- Ja jestem taką małą, szarą myszką, a zwyciężyłam przez przypadek. A że wynik był bardzo dobry, to jestem podwójnie zadowolona. Na początku biegłyśmy w grupie. Ja mniej więcej na ósmym kilometrze postanowiłam zaatakować w ciemno. Finisz biegłam prawie że „na umarłego”, nie do końca wiedziałam co się dzieje, ale wiedziałam mniej więcej gdzie znajdują się rywalki. Zawsze trzeba cisnąć do końca – podkreślała najlepsza z kobiet.