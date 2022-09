60 Bieg Westerplatte. Jubileuszowa edycja biegu na 10 km z frekwencją liczoną na około 3 tysiące uczestników

60 Bieg Westerplatte ulicami Gdańska 18.09.2022

Jeszcze tylko do piątku, 2 września 2022 roku do godz. 23.59 możliwe są zapisy online do jednego z najstarszych biegów ulicznych w Polsce - Biegu Westerplatte. Zawody na dystansie 10 km od lat mają rzeszę wiernych uczestników. Tuż przed zamknięciem list startowych zarejestrowanych było około 2900 chętnych uczestników. Przez cały czas trwania zapisów obowiązywała jednolita stawka wpisowego - 49 złotych.

- Dla spóźnialskich przygotowaliśmy 100 dodatkowych miejsc. Będą one dostępne w dniu zawodów. W tym przypadku opłata startowa wyniesie 79 złotych - informuje Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu, organizatora Biegu Westerplatte.