61 odsłona Biegu Westerplatte wiedzie z historycznego miejsca Gdańska w sąsiedztwo Europejskiego Centrum Solidarności MAPA, PROGRAM

61 Bieg Westerplatte 17.09.2023

Już po raz 61 w Gdańsku aktywne osoby uczczą pamięć Obrońców Wybrzeża 1939 roku. Bieg Westerplatte to najstarsze tego typu zawody na ulicy rozgrywane nieprzerwanie w Polsce.

- Bieg do celu to piękna metafora wszelkich aktywności ludzkich, zmagań z własnymi słabościami i przeciwnościami losu. Ten 10-kilometrowy bieg, do którego stanie kilka tysięcy uczestników, nosi imię Westerplatte, co przywołuje wspomnienie bohaterskich polskich żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku byli gotowi poświęcić własne życie, żeby bronić skrawka polskiej ziemi. Kres biegu jest na placu Solidarności, gdzie w sierpniu 1980 roku robotnicy powiedzieli władzy „dość”, zapoczątkowując pokojową rewolucję Solidarności. To bardzo ważne miejsce na mapie naszego miasta - przekonuje Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Bieg Westerplatte od zniewolenia ku wolności

Od początku Bieg Westerplatte był imprezą wyjątkową na biegowej mapie Polski. Przez dziesięciolecia uliczną trasę Gdańska pokonały setki tysięcy amatorów i zawodowców. Ci pierwsi mają zawsze dużo czasu na kontemplację na dystansie liczącym 10 km.

- Uczestnicy pokonają więc symboliczną trasę od zniewolenia ku wolności. „Nigdy więcej wojny” – napis na Westerplatte w kolejnym roku tragedii, jak rozgrywa się w Ukrainie niech zabrzmi jak najlepsze życzenie dla świata – dodaje Aleksandra Dulkiewicz.