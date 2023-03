8-klasisto, maturzysto dobrze pokieruj swoją przyszłością. Pomoże w tym doradca zawodowy

Zbliża się czas, kiedy uczniowie szkół podstawowych i średnich decydują o dalszej ścieżce edukacyjnej. Wielu nastolatków ma z tym problem. 8-klasiści nie wiedzą, jaką szkołę średnią wybrać, maturzyści, na jakiej uczelni studiować, z jakim zawodem związać swoją przyszłość. Z pomocą przyjdzie doradca zawodowy. Spotkanie z profesjonalistą pomoże młodym ludziom w wyborach edukacyjnych i zawodowych.

O tym, w czym pomoże doradca zawodowy rozmawiamy z Anną Kwiecińską, doradcą zawodowym z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku - Gdańskiego Urzędu Pracy.

Na czym polega doradztwo zawodowe? Dlaczego jest potrzebne? Współczesny rynek edukacyjny i zawodowy pracy niesie wyzwania, na które warto się przygotować. Żyjemy bardzo szybko, dociera do nas ogrom bodźców. Pozornie mamy coraz mniej czasu, a to doprowadza nas często do podejmowania nieprzemyślanych decyzji. A czy mamy czas na niewłaściwe wybory? Przygotowanie się do podjęcia życiowych decyzji to klucz do sukcesu. Może więc warto pomyśleć o chwili refleksji nad sobą, nad swoim rozwojem czy zaprojektowaniem ścieżki zawodowej czy edukacyjnej. Każdy ma inne potrzeby, a kariera dla każdego może oznaczać coś innego. Prowadzi do niej wiele ścieżek, a doradca zawodowy może pomóc w kwestii uświadomienia perspektyw.

Istotą spotkania z doradcą zawodowym jest zdefiniowanie swoich celów, oczekiwań i potrzeb. Rola doradcy zawodowego zmieniła się na przestrzeni ostatnich lat. Doradca ma pomóc odkryć Twój potencjał, zmobilizować do przemyśleń i udzielić wsparcia przy dokonaniu wyboru. Nie podejmie on jednak żadnej decyzji za swojego klienta. Ma wiedzę o szkołach, ofertach pracy, potrzebnych na rynku pracy kompetencjach. Doradca zawodowy nastawiony jest na pomoc w osiągnięciu celu i sukcesu swojego klienta. Jednocześnie zna trendy i ma wiedzę w rynku edukacyjno–zawodowym. Najczęściej - a już na pewno w Centrum Rozwoju Talentów - każdy doradca lubi ludzi, lubi słuchać i często też mówić, ma dużo empatii, jest kreatywny i widzi więcej - zwłaszcza możliwości, ścieżek i rozwiązań problemów z którymi przychodzą nasi zarówno młodzi, jak i dorośli klienci. Doradztwo zawodowe jest dla każdego - bez względu na wiek, wykształcenie, doświadczenie lub jego brak. Takie spotkanie to odkrywanie siebie na nowo lub utwierdzanie się w przekonaniu o swoim potencjale.

Warto planować edukację już od 8 klasy? Trzeba pamiętać, że proces rozwoju zawodowego rozpoczyna się już w dzieciństwie i trwa do wieku dojrzałego. Klasa 8 to moment, w którym trzeba podjąć swoją pierwszą decyzję edukacyjną, czyli jaką szkołę ponadpodstawową wybrać. Warto zastanowić się nad swoimi możliwościami, oczekiwaniami i planami. Poznać ofertę szkół, ponieważ jest ona bardzo bogata w Trójmieście. Na 8-klasistów czeka ponad 260 kierunków we wszystkich typach szkół publicznych i niepublicznych, tj. liceach, technikach i szkołach branżowych. W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych są szkolni doradcy zawodowi, którzy realizują podstawę programową z przedmiotu doradztwa zawodowego i wspierają młodzież w tych wyborach podczas obowiązkowych lekcji - program przewiduje 10 godzin w ciągu roku szkolnego. Ogromnie się cieszymy, że doradztwo jest w szkołach i wzrasta świadomość potrzeby tego tematu. Pozytywne efekty będziemy mogli oglądać za kilka lat w postaci zadowolonych i szczęśliwych ludzi w pracy i z pracy. Doradcy z Centrum Rozwoju Talentów realizują natomiast program „Ambasador Talentów” pod hasłem bliżej Was, bliżej uczniów, który jest formą współpracy pomiędzy Centrum Rozwoju Talentów, a środowiskiem szkolnych doradców zawodowych. My wspieramy w pomysłach i realizacji programu szkolnych doradców zawodowych, a szkolni doradcy zawodowi wspierają młodzież w podejmowaniu decyzji. Wybór szkoły średniej, profilu czy rozszerzonych przedmiotów ma już trochę wpływ na dalsze wybory. Aby wziąć udział w rekrutacji do publicznych uczelni wyższych należałoby zdawać maturę z przedmiotów wymaganych na danych kierunkach. W innym przypadku nie możemy liczyć na pozytywny wynik rekrutacji. Wybierając przedmioty rozszerzone w szkole ponadpodstawowej musimy więc wziąć pod uwagę nawet ten czynnik. Oczywiście podczas rozmowy doradca stara się wybadać wszystko, co może świadczyć o tym, kim jest nastolatek. Jakie ma zainteresowania i mocne strony. Pyta o najmłodsze lata jego życia, co lubił robić, w co się bawić. Czasami zastanowienie się, czy wolał układać puzzle, rysować, grać w planszówki czy biegać z kolegami, potrafi dużo powiedzieć o jego predyspozycjach. Patrzymy na okres dużo przed rozpoczęciem szkoły, bo wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej jest procesem, który rozpoczyna się już w dzieciństwie. To nie ostatni rok w szkole powinien determinować przyszłe wybory edukacyjne, ale wszystko to, co zaczęło kształtować osobowość już dużo wcześniej.

Dlatego aby ułatwić uczniom te poszukiwania na stronie Internetowej www.centrumtalentow.pl mamy przygotowany i aktualizowany Informator zawodowy, czyli wyszukiwarkę wszystkich kierunków szkół ponadpodstawowych w Gdańsku i powiecie. Polecam.

Wielu nastolatków w tym wieku jeszcze nie wie kim chciałoby być. W czym pomoże im doradca zawodowy? Ważnym elementem procesu doradczego jest edukacja zawodowa. Zależy nam na tym, aby młoda osoba dowiedziała się, na czym polegają różne zawody i jaką drogę trzeba przejść, aby zdobyć wymarzoną pracę. To wszystko staramy się robić nie zapominając z kim mamy do czynienia. Wiemy, że głoszenie pustych regułek może szybko zostać rzucone w niepamięć. Dlatego staramy się korzystać z różnego rodzaju interaktywnych metod, bo to one w dużo większym stopniu są w stanie trafić do naszego młodego klienta! Spotkanie doradcze to więc nie tylko rozmowa. Uczeń wykonuje badania predyspozycji zawodowych. Ich wyniki oraz wszystko to, czego dowiedzieliśmy się podczas wywiadu, składa się w całość, którą możemy omówić najpierw z uczniem, a później wspólnie z rodzicami. Dopiero na tej podstawie przechodzimy do analizy ofert szkół. Wybierając szkołę bierzmy pod uwagę wiele kryteriów, aby dopasować ją do potrzeb i oczekiwań, np. przedmioty rozszerzone, odległość od domu, nauczane języki obce, opinie innych, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań i wiele innych. Na spotkaniu jest czas na refleksję i przemyślenia.

Rodzic chce dobrze dla swojego dziecka, ale nie zawsze dostrzega to, co my doradcy, czyli osoby które patrzą z boku i nie oceniają. Nie musi też przecież znać całej oferty edukacyjnej, dlatego chętnie dzielimy się wiedzą także z rodzicami uczniów organizując webinary, czyli spotkania online pod tytułem „Moje dziecko wybiera szkołę - co warto wiedzieć?” CZYTAJ TAKŻE: Arkusze pokazowe na maturę 2023. Zobacz, jak wyglądają Dlaczego jeszcze warto, żeby maturzysta spotkał się z doradcą zawodowym?

Podobnie jak w przypadku 8-klasisty, który rozpoczyna nowy etap edukacyjny. Doradca ma wiedzę dotyczącą kierunków studiów, rekrutacji, przydatnych materiałów i narzędzi do pomocy w wyborze ścieżki kariery. Tu często rozważamy nad wyborami, chociażby przedmiotów rozszerzonych właśnie pod kątem wymarzonego kierunku. Wcześniej pracujemy, aby ten wymarzony kierunek wyłonić pośród wielu ofert w szkołach publicznych i niepublicznych, zaocznych i dziennych, tych w Polsce i za granicą. Tylko w Trójmieście uczelnie wyższe mają w swojej ofercie ponad 250 kierunków i jest to nie lada wyzwanie, aby zgłębić je i wybrać te najbardziej dopasowane do mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i innych czynników. Posiadamy wiedzę o pomocnych stronach internetowych, a także grupach studenckich, którą się chętnie dzielimy się opiniami oraz doświadczeniami swoimi i innych.

Gdzie szukać doradcy? Czy są to spotkania w szkole, czy w innych miejscach? Młodzież może korzystać ze szkolnego doradcy zawodowego. Pomoc doradcy zawodowego znajdziemy także w Poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Centrach kształcenia zawodowego, centrach kształcenia ustawicznego, akademickich biurach karier, urzędach pracy, organizacjach pozarządowych świadczących usługi doradcze, prywatnych centrach doradztwa zawodowego, prywatnych agencjach zatrudnienia. Gdańsk ma oczywiście Centrum Rozwoju Talentów - Gdańskiego Urzędu Pracy, które jest przestrzenią dla wszystkich, którzy potrzebują profesjonalnego doradztwa kariery. Jesteśmy nowoczesnym, miejscem dla wszystkich osób poszukujących wsparcia w kreowaniu swojej kariery zawodowej. Naszym priorytetem jest pomoc w budowaniu mocnych stron, wspieranie rozwoju talentów oraz uczenie umiejętności, które podnoszą wiarę we własne siły. Myślimy, mówimy i działamy zaglądając w przyszłość. Aby spotkać się z doradcą w Centrum Rozwoju Talentów należy znaleźć i wybrać dogodny termin i godzinę na naszej stronie www.centrumtalentow.pl. Na spotkanie z doradcą warto zarezerwować właśnie ok. jedną godzinę. Oferowana usługa w Centrum Rozwoju Talentów jest bezpłatna. Jeżeli spotkanie ma dotyczyć osoby niepełnoletniej, rejestracji musi dokonać rodzic lub opiekun prawny.

Czy na spotkanie z doradcą trzeba się przygotować?

Warto pozytywnie nastawić się do całego procesu doradczego. Rozmowa dotyczy kwestii edukacyjnych i zawodowych, ale często poruszane są także przez klientów te osobiste. Doradca słucha i podąża za potrzebami klienta. Myślę, że w przypadku młodych ludzi chęć i motywacja do pracy z doradcą zawodowym w zupełności wystarczy, doradca będzie prowadzić i wskazywać drogę do osiągniecia wyznaczonego celu. Ile trwa spotkanie i jak wygląda? To bardzo indywidualna kwestia, zazwyczaj na spotkanie należy zarezerwować sobie ok. jednej godziny. Przebieg spotkań oraz ich ilość ustalana są na podstawie potrzeb i oczekiwań klienta. Plan spotkań ustalany jest wspólnie na pierwszej wizycie. Jest to jednak kwestia indywidualnego podejścia do problemu i klienta. Podobnie jest z ilością spotkań, nie ma tu reguły, a czas poświęcony na proces jest zależny od wielu czynników, w tym przede wszystkim właśnie od potrzeb klienta.

Doradca zawodowy w porozumieniu z klientem dobiera formy współpracy. To, czego można się spodziewać, to na pewno, wspomniany już, pogłębiony wywiad. Ponadto doradca może zaproponować wykonanie testów i kwestionariuszy, które są pomocnicze. Doradca ma do dyspozycji cały wachlarz narzędzi: ćwiczenia, zadania, karty- metafory, analizy, czy też wykorzystuje swoje własne niezliczone pomysły do pracy z klientem. Doradcy w Centrum Rozwoju Talentów pracują stacjonarnie oraz online i tu znowu słuchamy potrzeb naszych klientów i pracujemy tak jak lubią. Często także są to klienci spoza Trójmiasta, dlatego forma online zazwyczaj bywa wygodnym rozwiązaniem dającym nowe możliwości. Korzyści ze spotkania z doradcą zawodowym z Centrum Rozwoju Talentów Poznasz swoje mocne strony i predyspozycje zawodowe - bo przecież rozwijanie swojego najwyższego potencjału to najkrótsza droga do osiągnięcia sukcesu!

Dowiesz się, jakie masz talenty - bo odkrywanie talentów bywa energetyzujące, a dopasowanie ich do potrzeb danego stanowiska czy zawodu może być Twoją wygraną!

Poznasz szanse zawodowe, zdobędziesz wiedzę o rynku pracy - bo trzeba być na bieżąco z dzisiejszą dynamiczną i wymagającą gospodarką!

Poznasz zawody przyszłości - bo 65 % dzieci będzie pracowało w zawodach, które jeszcze nie istnieją!

Przygotujesz (być może) swoje pierwsze CV - bo warto podążać za trendami i wyróżnić się, dać się zapamiętać i zrekrutować!

Przejdziesz symulację (pewnie pierwszej) rozmowy kwalifikacyjnej - bo ćwiczenie czyni mistrza, z kamerą lub bez, ale z nowymi doświadczeniami w sprzyjających warunkach!

Przekonasz się, czy znałeś samego siebie - bo dostaniesz nową dawkę informacji o sobie!

