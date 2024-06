Alert RCB i IMGW ostrzega! Nad Pomorze nadciąga silny front burzowy

Ostrzeżenie pogodowe dla Pomorza

Silne burze i gradobicie na Pomorzu

Ponadto swoje ostrzeżenia podał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla całego województwa pomorskiego obowiązuje 1 stopień zagrożenia pogodowego. Burze wraz z gradobiciem pojawią się na Pomorzu ok. godziny 22:00. Niebezpieczna sytuacja potrwa do sobotniego poranka do godziny 8:00.