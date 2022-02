Bezpieczna przystań, w której statek pozostaje bez kapitana. Co dzieje się w Zespole Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego?

Gdańsk. Co dzieje się w Zespole Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego?

- Odnosimy wrażenie, że misja, do której powołany został Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego przestała mieć znaczenie — zaczynają rozmowę pracownicy gdańskiego ośrodka. – Potrzeby dzieci są pomijane, w pracy stosuje się jawny mobbing, na pracowników, którzy wkładają serce w swoją pracę, szuka się haków, a zamiast dobrej pracy chwalone jest donosicielstwo.

30 listopada 2020 roku Zespół Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego został pozbawiony dyrektora. Grzegorz Barczewski w niewyjaśnionych okolicznościach, po przeprowadzce ośrodka do nowych budynków przy ul. Sobieskiego został pozbawiony szansy kontynuowania swojej pracy, choć co warte podkreślenia, w dużej mierze to on odpowiada za to, jak obecnie wygląda "bezpieczna przystań" dla dzieci w Gdańsku.

Aby jednak mówić o Pogotowiu Opiekuńczym w Gdańsku, należy cofnąć się do sierpnia 1946 roku, kiedy to w Sopocie utworzony został Dom Dziecka nr 5, który później został przekształcony w placówkę opiekuńczo — wychowawczą dla dzieci.