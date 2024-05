Święto nauki na Górze Gradowej. Mnóstwo atrakcji na 3. Pikniku Nauki Fahrenheita

Święto nauki na Górze Gradowej

To świetna okazja do spędzenia niedzieli i przy okazji dokształcenia się na temat najnowszych trendów w nauce. Na uczestników czekały warsztaty, eksperymenty i pokazy. To dzięki współpracy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, Hevelianum oraz partnerów wydarzenia atrakcji na Górze Gradowej nie brakowało.