Wyjątkowe warsztaty dla dzieci z Kicią Kocią w Gdańsku! Honorata Mikrut

„(…) Kicia Kocia biegnie do taty. Pokazuje zęby i pyta: – Świecą? Tata zasłania dłonią oczy, jakby raziło go światło, i żartuje: – Jaki blask!… Ach!… To są zęby czy latarenki?! – Zęby! – śmieje się Kicia Kocia. – Świecą, bo są czyste! Tata odkłada gazetę i dodaje już poważniej: – Skoro są czyste, to idziemy!” – fragment książki „Kicia Kocia u dentysty” Anity Głowińskiej. Na spotkanie z Kicią Kocią zaprasza Garnizon Gdańsk na ul. Słowackiego 19, w niedzielę 16 czerwca 2024 roku o godzinie 16:00.