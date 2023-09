Bieg drogą dobra w Bąkowie 2023. Czwarta edycja zawodów, których przesłaniem jest hasło "dobro powraca"

Bieg drogą dobra w Bąkowie 1.10.2023

W niedzielę, 1 października 2023 roku od rana w Bąkowie koło Gdańska będzie działo się bardzo dużo. Na początek szansę sprawdzenia formy otrzymają dzieci, a później na trasy liczące 5 oraz 10 km wyruszą dorośli. Jedni pobiegną, a drudzy będą maszerować z kijkami. Bieg dobrą drogą to zawody wyjątkowe. Cały dochód z imprezy przeznaczony zostanie bowiem na rehabilitację Nataniela.

- W ten sposób zaszczepiamy ducha zdrowej sportowej rywalizacji w poszanowaniu swoich odmienności, słabości i ograniczeń. Wydarzenie to propaguje wolontariat, a także aktywny styl życia oraz zachęca do budowania i rozwijania pozytywnych form kontaktów społecznych i umacniania relacji rodzinnych - informuje Nicola Regosz z Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

Zapisy na zawody możliwe są on-line TUTAJ.

Kim jest Nataniel? Chłopiec urodził się 12 lipca 2016 roku. Jest podopiecznym Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Trąbkach Wielkich. Rozwijał się dobrze do drugiego tygodnia życia. W drugim miesiącu życia rodzice otrzymali diagnozę SMA (rdzeniowy zanik mięśni) typu pierwszego. Nataniel potrzebuje stałej rehabilitacji, wizyt lekarskich. W 2019 roku został włączony do leczenia lekiem Spinraza, który co cztery miesiące jest mu podawany w celu zatrzymania choroby.