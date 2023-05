Biegiem przez oliwskie lasy. Zawody #RunGdn już w sobotę, 27 maja w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym Rafał Rusiecki

Impreza biegowa w Dolinie Czystej Wody ma wszystko, co potrzebne jest do przeprowadzenia świetnych zawodów: ciekawą, zróżnicowaną, sprawdzoną trasę oraz zwartą, dynamicznie zmieniającą się społeczność biegową z Gdańska i okolic. To sprawia, że zawody z cyklu #RunGdn są idealne dla stawiających pierwsze kroki w tej formie aktywności fizycznej.