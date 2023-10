Biegun OCR Games 2023 w Gdyni. Biegi przeszkodowe dla najlepszych z całej Polski. Cztery etapy zawodów w Kolibkach

Biegun OCR Games w Gdyni Kolibkach 21.10.2023

Zmagania w ramach zawodów Biegun OCR Games 2023 w Kolibki Adventure Park Gdynia (ul. Bernadowska 1) rozpoczną się o godz. 9 w sobotę, 21 października 2023 roku. Na zwycięzców czeka nagroda finansowa - po dwa tysiące złotych dla najlepszej kobiety i najlepszego mężczyzny. Aby po nią sięgnąć, trzeba wykazać się świetną formą fizyczną i przejść cztery etapy.

W zależności od stopnia zaawansowania każdy uczestnik zawodów w Gdyni będzie miał do pokonania dystans od 3 do 5 km. Na trasie znajdą się typowe przeszkody OCR-owe. Wśród przeszkód organizatorzy wymieniają m.in. wory (przenoszenie obciążenia po wyznaczonej trasie, z podziałem na kobiece i męskie), monkey bar (pokonanie konstrukcji za pomocą rąk, niedozwolone jest podpieranie się na ziemi), low rig (pokonywanie przeszkody złożonej z wiszących elementów za pomocą rąk i nóg), GDGD (pionowe ścianki do pokonania dołem lub górą), czy cuma (wspinanie się po linie do wyznaczonej wysokości około 6 metrów).