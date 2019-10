Biografie Gdańskie: debata, performance, koncerty [18-19.10]

Celem tego cyklu spotkań jest przybliżenie różnorodności oraz bogactwa mniejszości narodowych, które żyją i mieszkają wśród nas.

Pierwszy dzień - 18 października

W piątek o 17.00 w Teatrze Miniatura (aleja Grunwaldzka 16) odbędzie się debata „Miejsca naszej pamięci” z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowej (wstęp wolny). O 20.00 z kolei w CSW Łaźnia 2 (ul. Strajku Dokerów 5) można obejrzeć performance Simone Basani „Włóczędzy”. Dwoje tancerzy i jeden muzyk niczym nędzarze czy zagubieni trubadurowie, starają się zrozumieć wędrówkę. „Włóczędzy” to niepowstrzymany przepływ słów, dźwięków i ruchu. W warstwie tekstowej znalazły się fragmenty zaczerpnięte z powieści „Bieguni” Olgi Tokarczyk. Wstęp na oba wydarzenia wolny.

Drugi dzień - 19 października

Drugiego dnia Biografii Gdańskich organizatorzy zapraszają na trzy koncerty do Teatru Miniatura (bilety po 20 zł do nabycia online lub w kasie teatru).

O 16.00 zagra polski zespół Czeremszyna. To aktualnie jeden z najbardziej oryginalnych zespołów muzyki folk w Polsce. Spójny artystycznie, a jednocześnie różnorodny i atrakcyjny repertuar zespołu Czeremszyna, plus bogate instrumentarium i po mistrzowsku opanowane śpiewy wielogłosowe, a także dbałość o wygląd sceniczny oraz profesjonalne podejście do występów - te wszystkie elementy sprawiają, że koncerty grupy przyjmowane są niezwykle pozytywnie przez publiczność w każdym wieku.