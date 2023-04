Błoto oblepia ciało, a pot zalewa oczy, ale dla nich to frajda. Tak rywalizowali biegacze w Runmageddonie Gdynia 2023 ZDJĘCIA

Runmageddon Gdynia Kolibki 15-16.04.2023

Według szacunków organizatorów około cztery tysiące osób podjęły się zmierzenia z trasą w parku Kolibki w Gdyni. Tradycyjnie już do rywalizacji stanęli dorośli, ale i dzieci. Jak zawsze podczas tego typu zawodów nie brakowało błota. Trzeba było wykazać się dużym samozaparciem, bo wilgoć w połączeniu z chłodnym nadmorskim powietrzem to nie jest rozwiązanie, które lubią osoby ciepłolubne. Runmageddończycy wiedzieli jednak, na co się w tym przypadku piszą.

Początkujący wybierali formułę intro, która sprowadza się do pokonania trasy liczącej 3 km i znajdujących się na niej 15 przeszkód. Zaawansowani mogli sprawdzić się w formule rekrut, gdzie do przebiegnięcia jest 6 km i ponad 30 wymyślnych przeszkód. Najbardziej wyczerpująca jest natomiast formuła classic, gdzie na odcinku 12 km organizatorzy stawiają przed śmiałkami przeszło 50 różnego rodzaju barier. Dzieci mają do wyboru, w zależności od grupy wiekowej, od 1 do 3 km do pokonania.