Chorwacki trener Trefla Gdańsk zostaje na dłużej. Igor Juricić poprowadzi żółto-czarnych w rozgrywkach 2023/2024

Do Polski powrócił już po latach, w roli trenera Trefla Gdańsk. W debiutanckim sezonie pokazał, że był to bardzo dobry ruch. Gdańszczanie wygrali 20 z 30 meczów w rundzie zasadniczej, a na zakończenie rozgrywek walczą o 5. miejsce PlusLigi.

- Gdy rok temu zaczynałem pracę w Treflu Gdańsk, niewiele osób w Polsce znało mnie jako trenera, więc na początek chciałbym bardzo podziękować klubowi za zaufanie. PlusLiga to najsilniejsze rozgrywki siatkarskie, a ja mam duże ambicje, więc bardzo się cieszę, że mogę pracować właśnie w takim miejscu. Ponadto w Treflu Gdańsk mam świetne warunki do prowadzenia zespołu, klub jest dobrze zarządzany, panuje w nim bardzo dobra atmosfera, mamy także niezwykle zaangażowanych i przyjaznych kibiców. Bardzo też lubię pracować z ambitnymi zawodnikami, a to pokazali w tym sezonie nasi gracze. Nie ukrywam, że wiele radości sprawia mi także rozwijanie młodych siatkarzy, a obserwowanie ich progresu to dla mnie swego rodzaju pasja. Oczywiście ważną rolę odgrywają w tym też nasi doświadczeni zawodnicy, którzy są świetnym przykładem w szatni dla młodszych kolegów. Chciałbym też podkreślić, że w Gdańsku mam niezwykle profesjonalny sztab szkoleniowy, mam przyjemność współpracować z naprawdę fachowcami swoich dziedzin, którzy działają na najwyższym poziomie - wylicza Chorwat.

Na dalszy rozwój drużyny pod wodzą Juricicia liczą także włodarze Trefla Gdańsk.

- Celami, jakie sobie postawiliśmy przed sezonem było nie tylko wejście do fazy play-off, ale też rozwój młodych zawodników i wypracowanie w zespole walecznej mentalności. Po bardzo intensywnych siedmiu miesiącach rozgrywek mogę potwierdzić, że taką właśnie drużynę oglądaliśmy w tym czasie. Walka o 5. miejsce na zakończenie sezonu, w lidze, w której dwie drużyny to finaliści siatkarskiej Ligi Mistrzów, to naprawdę świetny rezultat, a gdy dodamy do tego nasze problemy zdrowotne, groźną kontuzję podstawowego przyjmującego Piotra Orczyka już w drugiej kolejce sezonu, to powiedziałbym nawet, że to wynik powyżej oczekiwań. Oczywiście apetyty rosną w miarę jedzenia, ale w październiku taki rezultat na zakończenie rozgrywek – walkę o 5. miejsce -bralibyśmy w ciemno. Jestem bardzo zadowolony z pracy, którą wykonuje trener Juricić wraz ze swoim sztabem, który, jak zawsze podkreślam, mamy na topowym poziomie i cieszę się, że będziemy dalej współpracować - zaznaczył Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk.