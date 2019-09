City Trail 2019-2020. W trakcie sześciu jesienno-zimowych miesięcy odbędzie się 60 biegów w 10 lokalizacjach, w tym w Trójmieście

W ramach biegowego cyklu City Trail z Nationale-Nederlanden 2019/2020 pierwsze zawody w Trójmieście zaplanowano na 27 października. Trwa rejestracja do tej popularnej akcji. To już ósma ogólnopolska edycja imprezy. Sezon w całej Polsce potrwa od 28 września 2019 do 29 marca 2020.

W każdym z miast, w których rozgrywany jest cykl zaplanowano po sześć biegów na dystansie 5 km oraz ceremonię kończącą sezon z rozdaniem nagród i pamiątkowych medali. To jeden z elementów charakterystycznych cyklu – podsumowanie zmagań odbywa się na oddzielnej imprezie – uroczystej gali. Nagrody otrzymują zawodnicy, którzy biegają regularnie – pojawią się na co najmniej czterech imprezach. Każdy z biegów rozpoczynać się będzie o godz. 11, zawody dla dzieci będą startować o godz. 9.20, a od 8.30 będzie działać biuro zawodów. Terminy biegów sezonu 2019/2020 w Trójmieście 27 października (Gdańsk)

24 listopada (Gdynia)

29 grudnia (Gdańsk)

9 lutego (Gdynia)

1 marca (Gdańsk)

Trasy biegów City Trail są różnorodne i trudno je porównywać, bo stopień ich trudności zależy nie tylko od ukształtowania terenu, ale także warunków pogodowych, które w okresie jesienno-zimowym bywają bardzo zmienne. - To główny powód, dla którego nie zrobiliśmy nigdy klasyfikacji „All cities", która na pewno byłaby ciekawa, ale niestety niesprawiedliwa. Patrząc na profile tras wiemy natomiast, że najłatwiejsze są: bydgoska, poznańska, warszawska i wrocławska, średni stopień trudności mamy w Katowicach, Lublinie, Łodzi i Olsztynie, a te najbardziej wymagające biegi organizujemy w Szczecinie i Trójmieście – mówi Piotr Książkiewicz, pomysłodawca i organizator zawodów. Zawody w Trójmieście odbywają się na dwóch trasach – pierwszy, trzeci i piąty bieg jest zaplanowany w Gdańsku – na ścieżkach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w okolicy AWFiS. Drugi, czwarty i szósty bieg odbędzie się w Gdyni – w dzielnicy Mały Kack. Od edycji 2018/2019 w ramach pakietów startowych City Trail dostępna jest wersja charytatywna. Każdy uczestnik biegów ma możliwość wsparcia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która zajmuje się pomocą krzywdzonym dzieciom. - W poprzednim sezonie dzięki tej akcji przekazaliśmy Fundacji 50 tys. zł, z czego 45 810 zł pochodziło z wpłat od biegaczy. To bardzo duża kwota, ale mamy nadzieję, że w zbliżającej się edycji uda nam się zebrać jeszcze większą sumę! – podkreśla Piotr Bętkowski, drugi z organizatorów City Trail. Pakiet charytatywny oznacza dopłacenie 15 lub 30 zł do podstawowej opłaty startowej (w biegu głównym) oraz 5 lub 10 zł w biegach dziecięco-młodzieżowych. Podstawowy pakiet sześciu biegów w jednym mieście to koszt 99 złotych. Elektroniczna rejestracja do pierwszego biegu w Trójmieście, który odbędzie się 27 października w Gdańsku trwa do 23 października. Po tym terminie zapisy będą możliwe w dniu zawodów. City Trail Junior Od pierwszej edycji imprezy zorganizowanej w 2010 roku biegom dla dorosłych towarzyszą zawody dla dzieci i młodzieży. Biegi City Trail Junior są skierowane do dzieciaków w każdym wieku. Dystanse są różne dla każdej kategorii wiekowej. Najmłodsi – mający mniej niż 5 oraz w wieku 6-7 lat – biegają 300 m (kategorie D0 i D1). Nieco starsi – 8- i 9-latkowie (kategoria D2) – mają do pokonania 600 m. Dzieci w wieku 10-12 lat (kategoria D3) pokonują 1 km, natomiast młodzież od 13 do 15. roku życia (kategoria D4) startuje na 2 km. Opłaty startowe w City Trail Junior to 7,5 zł w przypadku zapisów na pojedyncze biegi przez internet, 10 zł podczas rejestracji na jeden bieg w dniu zawodów oraz 30 zł jeśli opłata jest uiszczana z góry za cały cykl (6 biegów).