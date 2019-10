City Trail Trójmiasto 2019. Florian Pyszel najszybszy w pierwszym biegu w Gdańsku Oliwie [zdjęcia, wyniki]

34-letni Florian Pyszel jako jedyny w niedzielne przedpołudnie złamał granice 17 minut na trasie, która wiodła ścieżkami w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, a dokładnie w okolicy Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. 12 sekund za zwycięzcą linię mety minął Wojciech Serkowski, a Tomasz Kurowski potrzebował na pokonanie 5 km 17 minut i 30 sekund.

Najszybsza wśród kobiet była tego dnia 22-letnia Magdalena Dias z Gdyni, która uzyskała czas 20.51. Dało jej to 43. miejsce w stawce ogólnej. Drugą z pań na mecie była Agata Kotłowska z Żukowa (21.21), a trzecia Maria Maj-Roksz z Wejherowa (21.33).

- Niedawno zakończyłam współpracę z Marcinem Chabowskim. Uważam ten etap za wyjątkowo owocny i z niemałym żalem dokonywałam zmiany. Obecnie plan treningowy układam sobie sama, biegam bez presji, która w zasadzie towarzyszyła mi od zawsze, bo trenując pod czyimś okiem inaczej chyba nie umiem. Teraz w moim bieganiu jest więcej „luzu” i choć lubię reżim treningowy, to chcę spróbować czegoś nowego. Zmiana bodźców często przynosi dobre rezultaty i na to liczę - powiedziała na mecie Magdalena Dias. - Moje najbliższe plany startowe to Bieg Niepodległości w Gdyni, a dwa tygodnie później młodzieżowe mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Na pewno będę startować także w kolejnych zawodach City Trail - dodała.