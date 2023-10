City Trail Trójmiasto 2023. Pięć kilometrów do pokonania w biegu na leśnych ścieżkach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

Największym atutem zawodów pod marką City Trail z Nationale-Nederlanden jest specyfika tras, które nie są prowadzone na twardych nawierzchniach, ale właśnie w lasach i parkach miejskich.

Miękka nawierzchnia, która jest zdrowsza dla naszych stawów niż asfalt lub kostka oraz możliwość oderwania się od miejskiego zgiełku to podstawowe zalety biegania w naturalnym terenie. Poza tym idea jesienno-zimowych biegów przełajowych jako przygotowania do startów wiosennych i letnich bardzo do nas przemawia. Od naszych biegaczy wiemy również, że starty w zawodach w miesiącach, kiedy pogoda nie zachęca do outdoorowej aktywności fizycznej, są dużą motywacją do regularnego wstawania z kanapy i treningu.