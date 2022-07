Co z kontuzjowanymi zawodnikami Zdunek Wybrzeża Gdańsk? Adrian Gała wraca już w najbliższą niedzielę. Sytuacja Jakuba Jamroga skomplikowana

Jeśli spojrzeć w media społecznościowe Wybrzeża Gdańsk, kibice praktycznie co chwilę zadają te same pytania - kiedy do składu wróci Jakub Jamróg?

Przypomnijmy, że doznał urazu w meczu z Landshut Devils, gdy nie zdążył wyhamować na jednym z zakrętów i wpadł z całym impetem w Wiktora Trofimowa. W przypadku tego drugiego skończyło się na potłuczeniach i tygodniu przerwy w startach. Gorzej wyszedł na tym Jamróg, który opuścił już trzy ligowe spotkania w Polsce. Do tego przepadł mu jeden z finałów indywidualnych mistrzostw Polski.

W tzw. międzyczasie sytuacja Wybrzeża jeszcze się pogorszyła, bo w Gnieźnie w niebezpiecznym wypadku uczestniczył Adrian Gała, przez co musiał opuścić mecz w Rybniku. Na szczęście menedżer Eryk Jóźwiak może odetchnąć, ponieważ Gała wraca do rywalizacji już w najbliższą niedzielę, gdy Wybrzeże podejmie na własnym torze Abramczyk Polonię Bydgoszcz (godz. 14).

Konieczna była operacja

Gorzej wygląda to w przypadku Jamroga, którego powrót mocno się przedłuża. Aktualnie zawodnik ma problem z płynnym poruszaniem się. Przez parę dni musiał chodzić o kulach i generalnie jego funkcjonowanie było dość mocno utrudnione.