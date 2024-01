Cykl biegów #RunGdn 2024 w czterech lokalizacjach. Na dystansie 5 km zawody na Wyspie Sobieszewskiej, Jasieniu, Oliwie i Górze Gradowej

Biegi #RunGdn w edycji wiosna-jesień 2024

Gdański Ośrodek Sportu zaprasza do rywalizacji w biegach na dystansie 5 km. W cyklu #RunGdn 2024 trzy z czterech imprez rozegranych zostanie wiosną. Wspólnym mianownikiem tych wydarzeń sportowych będą bieg na dystansie 5 kilometrów, rywalizacja nordic walking oraz biegi dziecięce i młodzieżowe. Podobnie jak w roku poprzednim, biegacze powalczą nie tylko o nagrody za miejsce na podium poszczególnych biegów, ale zbierać będą także punkty do klasyfikacji ogólnej całego cyklu. Aby zostać sklasyfikowany w całym cyklu, należy wystąpić w minimum trzech z czterech imprez. W przypadku udziału we wszystkich wydarzeniach do klasyfikacji brane będą trzy najlepsze rezultaty.

Na biegowe zawody Gdańskiego Ośrodka Sportu można się zapisywać TUTAJ. Wpisowe na bieg na 5 km i marsz z kijkami wynosi 39 złotych, a udział w zawodach młodzieżowych 19 złotych.