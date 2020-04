Czy fontanny w Trójmieście zostaną włączone? Administrator gdańskich fontann czeka na szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Jedne pozwalają nacieszyć oko z pewnej odległości, inne są wykorzystywane do urządzania (niekonieczne bezpiecznych) zabaw pod mokrą mgiełką – zawsze jednak kojarzą się wiosenno-letnią aurą. W tym roku, tradycyjnie uruchamiane na przełomie kwietnia i maja gdańskie fontanny, będą musiały podporządkować się przepisom obowiązującym w czasie epidemii. Czy to oznacza, nie zostaną uruchomione w ogóle?

Radna Beata Dunajewska proponuje: udostępnijmy miejskie fontanny do kąpieli. Co na to urzędnicy?

Z pisma Głównego Inspektora Sanitarnego, rozsyłanego do samorządów można wyczytać, że „nie zaleca się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi lub innych tego typu obiektów”. Prawdopodobnie instalacje pozwalające wchodzić w bezpośredni kontakt z wodą pozostaną nieczynne do czasu unormowania sytuacji w zakresie liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Co do obiektów z ograniczonym dostępem mieszkańców i turystów, ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Na razie Gdańskie Wody biorą pod uwagę możliwość uruchomienia jednego z gdańskich symboli, czyli zabytkowej Fontanny Neptuna przy Długim Targu, ale to także zależy od ostatecznej odpowiedzi GIS.

Przy okazji przypominamy, że w ub. roku Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie przed wchodzeniem do fontann, które mogą być siedliskiem bardzo niebezpiecznych dla zdrowia bakterii chorobotwórczych, a woda może być zanieczyszczana przez ptaki i inne zwierzęta.