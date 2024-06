Ruszyła sprawa Złotej Bramy. Wkrótce stanie się ponownie atrakcją turystyczną

Zniknie ogrodzenie i powstanie punkt widokowy w Złotej Bramie

Jak poinformowało niedawno Stowarzyszenie Architektów Polskich Wybrzeże, paździerzowe ogrodzenie zniknie z ulicy. To z pewnością cieszy mieszkańców, ponieważ ogrodzenie było wielokrotnie krytykowane i dewastowane. Zamiary SARP zamienią się w czyny pod jednym warunkiem - zamówiona ekspertyza musi najpierw wykazać, że przechodniom nie będzie grozić niebezpieczeństwo. Byłaby to spora zmiana wizualna Głównego Miasta, ponieważ XVII-wieczny zabytek stanowi początek ulicy Długiej i jest kluczowym miejscem z punktu widzenia turystyki Gdańska.

I wiele wskazuje na to, że faktycznie, mieszkańcy i turyści już wkrótce będą mieli dostęp do tarasu Złotej Bramy, a jest to doskonały punkt widokowy na Drogę Królewską. Pieniądze z biletów miałyby zostać przeznaczone na dalszy remont obiektu. Wstępne rozmowy zakładają koszt biletów na poziomie 10 i 40 zł - ta pierwsza to cena samego zwiedzania, a druga to zwiedzanie wraz z wejściem na taras. SARP Wybrzeże ma teraz rozmawiać z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i uzyskać potrzebne zgody. Ważne jest też porozumienie z Izbą Architektów, która wynajmuje pomieszczenia Złotej Bramy.