Dariusz Gadomski, prezes Trefla Gdańsk: Ten klub jest wyjątkowy. Każdy z działających przy Treflu chce, aby wszystko szło do przodu

Co będzie siłą Trefla Gdańsk w rozgrywkach sezonu 2023/2024?

Siłą tej drużyny jest to, że utrzymaliśmy tak naprawdę dużą część składu, czyli 12 zawodników. Do tego sztab szkoleniowy, który się w tamtym sezonie poznawał i dało to fajne efekty. Mamy nowy element i jesteśmy pierwszym klubem w Polsce, który wprowadził sztab psychologiczny do drużyny. Widać, że mimo młodego wieku, ci chłopcy wychodzą i potrafią bić się z najlepszymi. Ja wierzę, że to będzie bardzo ciekawy i owocny sezon.

Jest taka łatka gdańskiego Trefla, że to dostarczyciel świetnych zawodników najbogatszym klubom PlusLigi. Czy pan się zgadza z taką opinią?

Może i tak jest. Serce się raduje, jak zawodnik odchodzi z Gdańska, trafia do topowego klubu, a potem wygrywa Ligę Mistrzów. To przykład Marcina Janusza, który został też pierwszym rozgrywającym kadry narodowej. To ciekawe, że każdy, kto do Gdańska przychodzi i odchodzi, to jest komentarz: wow, zbudowali zawodnika. Najlepsze jest to, że nie wszyscy potrafią później w nowym klubie grać na takim samym poziomie, co w Treflu. Naszą siłą jest też szkolenie młodzieży, bo nie boimy się wprowadzać wychowanków. Wiele rzeczy się na to składa. Uważam, że ten klub jest wyjątkowy. I nie jest to moja zasługa, ale wszystkich osób, które przy tym klubie pracują. Każdy chce, żeby to wszystko szło do przodu.