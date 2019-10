Darmowe punkty wody pitnej w Gdańsku. Nowe "poidełko" na lotnisku. Tutaj napijesz się czystej gdańskiej wody

W pogoni za wymogami ekologii, ale przede wszystkim za potrzebami i oczekiwaniami pasażerów, na gdańskim lotnisku uruchomiono źródło wody do picia. Korzystający z gdańskiego lotniska mogą napić się wody prosto ze źródła. Istnieje także możliwość nalania wody do swojego kubka lub bidonu.

Maskotki Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej i Portu Lotniczego Gdańsk - Mewa i Rurek - w dniu otwarcia wodopoju zachęcali pasażerów do korzystania ze zdroju.

Udostępniona woda jest dobrej jakości - czysta i zdatna do picia, tak jak na terenie całego Gdańska. Źródło zostało wybudowane wspólnie z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną. Woda dostarczana jest przez Saur Neptun Gdańsk, który gwarantuje jej wysoką jakość.

Odpowiadamy na zapotrzebowanie naszych klientów, chcemy by mieli wybór, czy kupić napoje butelkowane, w tym także wodę, czy nalać ją sobie do bidonu. Popularyzujemy picie wody z kranu. Ważny jest też dla nas proces ograniczania zużycia plastiku. Równocześnie wraz z naszymi kontrahentami nadal namawiamy do kupowania napojów w sieci sklepów, restauracji i kawiarni, zarówno w strefie ogólnodostępnej jak i strefie odlotów gdańskiego lotniska