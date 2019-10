Decyzja NSA umożliwi prowadzenie procedury wpisania stoczni na listę zabytków UNESCO. Pomorski Konserwator Zabytków: To dobra wiadomość

Z procedurą wpisu do rejestru zabytków cennego historycznie terenu nie zgadzał się właściciel części działek położonych na terenie Stoczni Cesarskiej - spółka Stocznia Cesarska Development - który złożył zażalenie na wszczętą procedurę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W ostatnich dniach Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę dewelopera, czym wyczerpał dwuinstancyjny tryb dla tego typu spraw.

- To dla nas i dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dobra wiadomość – mówi Igor Strzok, pomorski wojewódzki konserwator zabytków. - Oznacza, że działania zmierzające do wpisania do rejestru znaczących terenów Stoczni Cesarskiej i Stoczni Schichaua idą w dobrym kierunki. Mamy nadzieję, że do końca bieżącego roku wpisy zostaną ukończone.