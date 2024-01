Dwa duże powroty do Trefla Gdańsk. Moustapha M'Baye i Bartłomiej Mordyl znów będą cieszyć kibiców w Ergo Arenie

Siatkarskie transfery Trefl Gdańsk na sezon 2024/2025

31-letni Moustapha M'Baye oraz niespełna 29-letni Bartłomiej Mordyl to siatkarze występujący na pozycjach środkowych bloku. Obaj przez lata związani byli z Treflem Gdańsk, ale obecnie występują w innych zespołach. Według informacji Macieja Słomińskiego z Interii obaj wrócą do hali Ergo Arena i od sezonu 2024/2025 znów będą występować w koszulce Trefla.

Urodzony w Gdańsku M'Baye jest siatkarzem Jastrzębskiego Węgla, z którym w poprzednim sezonie wywalczył mistrzostwo Polski. Na poziomie PlusLigi gra od rozgrywek 2012/2023, kiedy to zaczynał w barwach Lotosu Trefla Gdańsk. Od sezonu 2015/2016 mozolnie przebijał się w niższych ligach, aby wrócić do krajowej elity jako zawodnik Stali Nysa (2020/2021). Sezon 2022/2023 zaczynał jeszcze jako środkowy Cuprumu Lubin, ale przeniósł się w styczniu 2023 roku do mającego wysokie aspiracje klubu z Jastrzębia-Zdroju.