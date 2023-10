Dwa październikowe spotkania z #RunGdn w Orunii i na Górze Gradowej. Mapy biegowe na trasie 5 km

#RunGdn w dwóch odcinkach na koniec października 2023

Wyjątkowo intensywny finisz zaplanował Gdański Ośrodek Sportu w cyklu #RunGdn. Zaprasza on amatorów biegania na dystansie 5 km w soboty do Orunii (21 października) i na Górę Gradową (28 października). W Centrum Hevelianum nastąpi podsumowanie tegorocznej edycji zawodów.

- Na biegaczy czekają dwie imprezy, z których każda postawi przed uczestnikami inne wymagania. Obie trasy składają się z około 2,5 kilometrowych pętli i… na tym podobieństwa w zasadzie się kończą. O ile profil biegu w Parku Oruńskim to w większości płaska trasa otoczona zielenią, to już Centrum Hevelianum to, niemalże, prawdziwy rollercoster, z podbiegami i zbiegami oraz wąskimi, wymagającymi pod względem technicznym ścieżkami. Oba biegi sprawdzą więc pełne spektrum biegowych umiejętności. Trasy nie posiadają atestu, a dystans został zmierzony urządzeniem GPS - wyjaśnia Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu.