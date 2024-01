Dziadek maturzysty: "Studniówka kosztuje zbyt wiele". W liście do redakcji pisze o wydatkach na pierwszy bal

Wysokie koszty studniówki. Nie każdych rodziców na to stać

Podziwiamy piękne suknie i fryzury dziewcząt, chłopcy też wkładają na bal studniówkowy eleganckie garnitury. Wiadomo, to wyjątkowy wieczór, nie tylko dlatego, że oficjalnie rozpoczyna się odliczanie do matury. To często pierwsze takie wielkie wyjście, wiadomo, wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, wyjątkowe, by było co wspominać.