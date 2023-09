Dzielnicowe święto Oliwy z biegami terenowymi. Wyniki Ultrasa Oliwskiego 2023 na 10 km i 21 km

Bieg terenowy Ultras Oliwski 23.09.2023

Dolina Radości w Oliwie to jedno z najpiękniejszych miejsc Trójmiasta. Bieganie daje wiele pozytywnych emocji, dzięki endorfinom, które uwalniają się w organizmie po ukończonym wysiłku. Ultras Oliwski łączy aktywność w Dolinie Radości i po raz trzeci zaprosił jesienią zawodników do udziału w rywalizacji na ścieżkach otoczonych pięknymi Lasami Oliwskimi.

Jego żona, Beata, również była trzecia, ale wśród kobiet. Pierwsze miejsce zajęła niezawodna Marta Łagownik, czyli świeżo upieczona wicemistrzyni Europy w triathlonie na dystansie średnim. Czas gdańszczanki to 46 minuty i 28 sekund.

- Zawsze przed startem liczę się z tym, że może być ktoś mocniejszy ode mnie. Natomiast od samego startu do mety biegnę mocno. Cieszę się więc, że jest pierwsze miejsce, że jestem już na mecie i mogę odpocząć. Dla mnie jest czas po sezonie, ponieważ jestem triathlonistką. Takie biegi są dla mnie uzupełnieniem w treningu. Bardzo lubię takie zawody i tę rodzinną atmosferę. Tutaj przyjeżdżają rodzice z dziećmi i te maluchy startują. Dzieci tutaj mogą zobaczy, jak lepsi się zachowują i co robią przed startem. To bardzo fajne, a ponieważ jestem gdańszczanką, to cieszy mnie to podwójnie. Bardzo lubię mieć blisko na zawody, a to naprawdę jest fajne, że tyle biegów jest w Gdańsku - przyznała Marta Łagownik, która wzięła udział w każdej z trzech edycji Ultrasa Oliwskiego.