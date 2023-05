Edukacja o giełdzie poprzez symulację. Dwa programy dedykowane dla szkół

ZOBACZ TEŻ: Biznes ucieka z Gdyni? Radni PiS żądają wstrzymania prac nad planem zagospodarowania przestrzennego dla Parku Rady Europy

Zdaniem wiceministra aktywów państwowych, Karola Rabendy, to krok w stronę "zwiększenia świadomości ekonomicznej w Polaków".

- To programy skierowane zarówno dla uczniów, studentów, jak i nauczycieli szkół różnego stopnia. Mają zwiększyć świadomość ekonomiczną Polaków. To są projekty, które są realizowane od wielu lat i wpływają na poprawę tej świadomości od lat najmłodszych, ale tych, które uprawniają do różnych działań biznesowych - mówił Rabenda. - Świadomość ekonomiczna jest elementem naszego rozwoju gospodarczego - podkreślił.