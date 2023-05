Egzamin ósmoklasisty 2023. Język polski. Arkusz CKE. Pytania i odpowiedzi z CKE. Co było na egzaminie z 23 maja 2023 roku? Sprawdź!

Ile trwa egzamin ósmoklasisty z języka polskiego?

Pierwszego dnia egzaminów uczniowie podejdą do testu z języka polskiego. Będzie on trwał 120 minut - od godziny 9.00 do 11.00. Za cały egzamin można będzie uzyskać 45 punktów - 100%.

Pierwsza część egzaminu będzie odnosiła się do fragmentów tekstów literackich i nieliterackich (np. naukowych).Druga część egzaminu to wypowiedź pisemna - zdający ma do wyboru dwa tematy. Może to być opowiadanie lub rozprawka.

W kolejne dwa dni uczniowie zasiądą do: