eWinner 1 Liga Żużlowa. Zdunek Wybrzeże Gdańsk przed niezwykle trudnym zadaniem w rewanżu z Wilkami w Krośnie

Cellfast Wilki Krosno - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 11.09.2021

Mateusz Szczepaniak był najlepszym żużlowcem w pierwszym meczu Wybrzeża Gdańsk z Wilkami Krosno. Sportowiec z podkarpackiego klubu zdobył 13 punktów oraz jeden bonusowy. W naszym zespole najlepiej radził sobie Jakub Jamróg, który w niedzielę, 5 września zakończył spotkanie z dorobkiem 11 punktów. Jak to się potoczy w rewanżu w Krośnie? Wybrzeże nie ma co kalkulować i jeśli myśli o awansie do finału eWinner 1 Ligi Żużlowej, to po prostu musi wygrać. Kolejny remis będzie premiować tegorocznego beniaminka, który rundę zasadniczą zakończył na najwyższym miejscu. Pierwsze starcie zakończyło się wynikiem 45:45.

- Przed sezonem założyłem sobie, że nasza formacja seniorska, nasza czwórka liderów będzie robiła łącznie 40 punktów. Zakładałem odchył o 2,3 punkty, czyli w najgorszym razie 37 punktów. Nasi liderzy z Wilkami zrobili 29 punktów i to jest główna przyczyna remisu w pierwszym spotkaniu. Bo jednak Michał Gruchalski i juniorzy, robiąc 16 punktów, zrobili swoje, pojechali bardzo ładnie. Teraz seniorzy muszą się podciągnąć. Są tego świadomi - wyjaśnia Eryk Jóźwiak, menedżer Zdunka Wybrzeża Gdańsk cytowany przez portal polskizuzel.pl.