Finał cyklu Garmin Ultra Race 2022 w Gdańsku. W sobotę, 3 grudnia biegacze mają do wyboru cztery dystanse: 84, 53, 27 i 12 km

Garmin Ultra Race 2022 w Gdańsku w sobotę, 3 grudnia 2022 roku

W ciągu paru lat gdańska lokalizacja Garmin Ultra Race wyrobiła sobie markę wśród ultrasów. Niektórym mogłoby się wydawać, że północ kraju nie da możliwości na wytyczenie tras z dużą liczbą przewyższeń. Nic bardziej mylnego. Lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, choć leżą w odległości paru kilometrów od Zatoki Gdańskiej, ukształtowaniem terenu przypominają krajobraz typowo górski. Przebiegająca w nich strefa krawędziowa Wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego sprawia, że teren obfituje w liczne doliny i zbocza. Dzięki typowo górskiej rzeźbie terenu na biegaczy w Gdańsku będą czekały trasy ze sporą liczbą przewyższeń. Zawodnicy będą mogli wybrać jeden z czterech dystansów: 84 km (ok. 1800 m przewyższenia), 53 km (ok. 1200 m przewyższenia), 27 km (ok. 600 m przewyższenia) oraz 12 km (ok. 250 m przewyższenia).