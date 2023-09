Garmin Półmaraton Gdańsk 2023 biegnie na długim dystansie lub na 5 km. Można pokonać go indywidualnie lub w sztafecie

Garmin Półmaraton Gdańsk 2023

Biegacze będą rywalizować na dystansie 21,0975 km i w niedzielne przedpołudnie pobiegną ulicami miasta Gdańska. Charakterystyka trasy jest płaska, w całości po asfaltowej nawierzchni. Limit czasu ukończenia tych zawodów został ustalony na trzy godziny. Uczestnicy mają do wyboru także wersję sztafetową, w której startować może czworo biegaczy w ramach drużyny. Każdy z nich ma w tej formie do pokonania określony dystans. I tak, pierwszy musi przebiec 5,5 km, drugi 5 km, trzeci 5,5 km, a czwarty 5,0975 km.

Zapisy do zawodów biegowych w Gdańsku trwają. Obowiązuje w nich zasada - im szybciej, tym taniej. Do 12 września 2023 roku opłaty za indywidualny udział w półmaratonie wynosi 199 złotych, a po tym czasie, a do 23 września - 209 złotych. W przypadku sztafet te opłaty wynoszą odpowiednio - 390 i 400 złotych. Udział w "Biegu na Piątkę" to wydatek 94 złotych (do 12 września) lub 99 złotych (do 23 września).