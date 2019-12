Garmin Ultra Race Gdańsk 2019. Ponad 1700 zawodników z całej Polski w sobotę pobiegnie w Gdańsku [medale, utrudnienia w ruchu]

Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 to cztery dystanse do wyboru: 86 km, 52 km, 27 km oraz 11 km. Zawody rozpoczną się w sobotę, 7 grudnia już o świecie. O godz. 5 zmagania rozpoczną zawodnicy startujący na najdłuższym dystansie – 86 km, na którym przewyższenia wyniosą +1850m/-1850 m. Następnie do zmagań przystąpią śmiałkowie, którzy wybrali dystans 52 km, a przewyższenia wyniosą +1200 m/-1200 m. Ostatni na trasę wyruszą zawodnicy, którzy wybrali dystanse: 27 km (+ 650/- 650 m) oraz 11 km (+250 /-250 m). Najmłodsi wezmą udział w imprezie towarzyszącej Garmin Kids, czyli w zawodach biegowych na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).