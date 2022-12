Gdańsk. Przedszkole Uniwersyteckie będzie publiczne od stycznia! To oznacza koniec z czesnym

Gdańsk. Przedszkole Uniwersyteckie będzie publiczne

Przedszkole Uniwersyteckie ma już ponad trzy lata, a swoją działalność rozpoczęło 1.09 2019 roku. Ta niepubliczna placówka oświaty mieści się przy ul. Polanki 66. To tutaj pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogli oddać swoje dzieci pod opiekę. Przyszedł jednak czas na zmiany. Pierwszą z nich była zmiana organu prowadzącego przedszkole, a została nim Fundacja Pozytywne Inicjatywy.

Kolejną ważną zmianą jest to, że placówka stanie się przedszkolem publicznym. W praktyce oznacza to, że rodzice nie będą już musieli płacić czesnego. Opłata ta do tej pory wynosiła 600 zł i 450 zł dla pracowników placówki. Zmiana ta wejdzie w życie od stycznia 2023 roku i nie wpłynie na dotychczasową ofertę edukacyjną.

