Gdańsk: Rusza rekrutacja do szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023!

W poniedziałek, 7 marca o godzinie 12:00 rusza rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych w Gdańsku na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja odbywa się za pomocą Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

Rekrutacja do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Do klas I na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci 7-letnie (rocznik 2015) objęte obowiązkiem szkolnym oraz dzieci 6-letnie (rocznik 2016) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wnioski do szkół można składać od 7 marca 2022 roku od godziny 12:00 do 18 marca 2022 roku do godziny 16:00.

Wszelkie potrzebne wnioski dostępne są na Gdańskiej Platformie Edukacyjnej lub wystarczy kliknąć tutaj.