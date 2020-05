Gdańsk: Wielomilionowy dług Spółdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko". Nowy zarząd próbuje ratować sytuację

- Jeden z członków rady nadzorczej wystąpił do sądu o stwierdzenie nieważności uchwał powołujących do zarządu mnie i pana Cezarego Pawłowicza oraz odwołaniu poprzedniego prezesa - mówi nam Michał Zając z zarządu spółdzielni. - My jesteśmy już wpisani do KRS-u. Sąd stwierdzi czy uchwały zostały podjęte z naruszeniem prawa. Z naszego punktu widzenia jesteśmy prawidłowo umocowani. Nie wyobrażam sobie by sąd przywrócił poprzedni zarząd, to niemożliwe - dodaje.