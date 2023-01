Gdańsk. Władze miasta odstąpiły od umowy na realizację parkingów kubaturowych

Urząd Miasta w Gdańsku wydał komunikat, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy zawartej ze spółką IMMO PARK Gdańsk. Dokument zakładał budowę czterech parkingów kubaturowych w dzielnicy Śródmieście. Miasto argumentuje to zmianami, jakie miały zajść w potrzebach i uwarunkowaniach dzielnicy.

- W sprawie budowy parkingów kubaturowych interweniowaliśmy w grudniu 2019 roku - mówi "DB" Przemysław Majewski, radny miasta Gdańska. - Wówczas rok po podpisaniu 40 letniej umowy wartej 160 mln zł, domagaliśmy się ujawnienia dokumentów i umów PPP między Miastem a inwestorem. Uniemożliwiano nam do nich dostęp, próbowano utajniać, co doprowadziło do zaangażowania się zewnętrznych organizacji jak Watchdog Polska.