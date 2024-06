Autobusem na wybory. Gdzie będzie bezpłatna komunikacja do urn na Pomorzu?

Do skorzystania z bezpłatnej komunikacji miejskiej zachęcali również Magdalena Czarzyńska-Jachim, prezydent Sopotu oraz Hubert Kołodziejski, dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

- Są to kolejne wybory, w których komunikacja miejska jest bezpłatna i wydaje się, że jest to jedna z najlepszych zachęt do tego, żeby pójść na wybory. Chciałabym też zwrócić uwagę na ofertę przeznaczoną dla osób z ograniczoną sprawnością. Na naszych stronach internetowych jest informacja co trzeba zrobić, żeby osoba, która nie może z skorzystać z autobusu, tramwaju, trolejbusu, mogła dotrzeć do lokalu wyborczego, ponieważ zależy nam, żeby zagłosowało jak najwięcej osób - mówił dyrektor ZKM.