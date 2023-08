Inwestycja Nowej Jabłoniowej stoi od prawie 10 lat. DRMG czeka na pozwolenie, które już ma? Miasto ripostuje - bałagan wprowadziła ustawa

Zdaniem polityków to kolejna cegiełka, która została położona do licznych już kłopotów DRMG. Wcześniej poruszane były kwestie m.in. zarzutów o nepotyzm.

- To, co widzimy od dłuższego czasu, to po prostu kompromitacja obecnej Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Pan dyrektor powinien podać się do dymisji, jeżeli ma jakieś resztki przyzwoitości, ponieważ inwestycje leżą i kwiczą. Jest bardzo szybki w rozdawaniu pieniędzy swoim kolegom - mówił Andrzej Skiba. - Niestety, ale dyrektor po prostu mija się z prawdą. Ktoś mógłby rzec, że po prostu kłamie, co pokazali czarno na białym tutaj radny Majewski i poseł Płażyński. W DRMG pracuje na pewno wielu wartościowych pracowników. Są to ludzie, którzy służą miastu, ale mają fatalne zarządzanie. Dyrektor kompletnie nie kontroluje sytuacji - dodał.