Karol Urbanowicz, brązowy medalista mistrzostw świata juniorów, przedłużył kontrakt z Treflem Gdańsk

Karol Urbanowicz mierzy 200 cm i za dwa tygodnie skończy 21 lat. Jest rodowitym gdańszczaninem, swoją przygodę z siatkówką rozpoczynał w UKS-ie „Suchanik” Gdańsk, skąd trafił do drużyny kadetów Trefla. W sezonie 2016/2017 jako środkowy sięgnął z zespołem po wicemistrzostwo Polski. Przez kolejne dwa lata nadal reprezentował żółto-czarne barwy, a jednocześnie uczęszczał do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale. W rozgrywkach 2017/2018 zmienił pozycję i grał na przyjęciu, drugi raz z rzędu sięgając po srebrny medal mistrzostw Polski kadetów. W rozgrywkach 2018/2019 – ponownie grając na środku – zdobył po raz pierwszy w historii Trefla mistrzostwo kraju juniorów, a rok później dołożył brązowy medal w tej kategorii wiekowej. Na swoim koncie ma także sukcesy reprezentacyjne – w 2017 roku wraz z kadrą U17 zdobył srebrny medal mistrzostw Europy Wschodniej EEVZA, a rok później sięgnął po złoto w tych zmaganiach. Z kolei w 2021 roku zdobył jak dotąd najważniejszy krążek w swojej karierze, brązowy medal mistrzostw świata U21. Do seniorskiej drużyny Trefla dołączył przed sezonem 2019/2020, wiążąc się wówczas z klubem trzyletnim kontraktem, obowiązującym do końca obecnych rozgrywek.