Karol Urbanowicz, Mikołaj Sawicki oraz Bartłomiej Bołądź z Trefla Gdańsk w szerokiej kadrze reprezentacji Polski

Do 2 maja 2023 roku Nikola Grbić zgłosi skład drużyny narodowej na rozgrywki Siatkarskiej Ligi Narodów. Przypomnijmy, że to wydarzenie, który swój finał będzie miało w Ergo Arenie - od 19 do 23 lipca 2023 roku. Dla kadrowiczów intensywna praca rozpocznie się 8 maja, kiedy to spotkają się na pierwszym treningu w ośrodku w Spale. VNL to tylko jeden z trzech ważnych turniejów w tym roku. Kolejne to mistrzostwa Europy na przełomie sierpnia i września (Polacy rozpoczną fazę grupową w Skopje), a potem turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Paryżu od 30 września do 8 października 2023 roku. Te ważne zawody zaplanowano w Polsce (oficjalnie nie podano gospodarza), a biało-czerwoni zmierzą się z Argentyną, Holandią, Kanada, Meksykiem, Belgią oraz Bułgarią.