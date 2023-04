Karol Urbanowicz, środkowy Trefla Gdańsk: Musieliśmy zaryzykować z Jastrzębskim Węglem, bo to klasowy przeciwnik ROZMOWA

Wam z kolei pomogło chyba tak, że "postrzelaliście" w nich mocniej, niż w dwóch pierwszych spotkaniach, prawda? Taki był plan. Wiedzieliśmy, że u nas w hali ta zagrywka dużo lepiej funkcjonuje. Nie mieliśmy też nic do stracenia i musieliśmy zaryzykować. To się opłaciło, bo walka w każdym secie była do samego końca. Niestety, ostatecznie przegraliśmy.

Zakończyliście ćwierćfinały z Jastrzębskim Węglem domowym meczem, w którym w końcu powalczyliście z rywalami. Możecie być po takim występie zadowoleni? Z jednej strony tak, a z drugiej nie. Póki co jestem niezadowolony i mogę jednoznacznie odpowiedzieć. Zawsze ciężko się przegrywa. Faktem jest, że Jastrzębski Węgiel to naprawdę klasowy przeciwnik, finalista Ligi Mistrzów. Trzeba im oddać, że zagrali cierpliwie z nami. Gdzieś tam w trakcie meczu zmieniali taktykę i to przyniosło im pożądane efekty.

W tym sezonie coś, co funkcjonowało w Treflu bez zarzutu to z pewnością przyjęcie. Jak w tym względzie oceniasz kolegów z drużyny? Myślę, że mogę użyć takiego sformułowania, że w tym momencie mamy prawdopodobnie najlepszego libero na świecie. Luke Perry jest naprawdę niesamowity. Dużo podpowiada na boisku. Mi również, jako środkowemu, jak to w bloku powinno wyglądać. Ja tylko czerpię od niego zapał do pracy. Obok niego stoi Jan Martinez, który jest bardzo podobnym typem zawodnika, w sensie, że bardzo dobrze przyjmuje. We dwójkę praktycznie kryją całe boisko. Do tego jest jeszcze "Sawik" (Mikołaj Sawicki - przyp.), któremu też czasem piłka się dobrze odbije. Wszystko to razem jakoś wygląda.

Dlaczego dwa pierwsze mecze play-offów były tak jednostronne? Z punktu widzenia kibica w Gdańsku, trudno było na to patrzeć. "Nie dojechaliśmy" przede wszystkim na ten pierwszy mecz. A drugi był tak naprawdę niewiele lepszy w naszym wykonaniu. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że po sezonie będziemy to analizować. W tej chwili skupialiśmy się, żeby wygrać przy trzecim podejściu i ewentualnie rozgrywki przenieść na następny dzień. Nie udało się, więc będziemy grać o piąte miejsce.

W tym trzecim meczu, a dokładnie w trzecim secie jeden z kibiców zaatakował słownie kwadrat Jastrzębskiego. To rzecz niespotykana na siatkówce. Jak to wyglądało z Twojej perspektywy?

Słyszałem, że ten kibic pokrzykiwał już od początku. Kiedy byliśmy po jego stronie, to myślę, że jastrzębianie tego nie słyszeli. A jak zmieniliśmy strony, to wydaje mi się, że Jurij Hładyr (środkowy Jastrzębskiego Węgla - przyp.) to usłyszał i nie spodobało mu się to. Na pewno nieciekawy incydent. Starałem się od tego odciąć. Z tego co widziałem, dobrze zareagowała ochrona i wszystko zostało wyjaśnione.

Przed wami ostatnie dwa mecze o konkretne miejsca w PlusLidze. Znajdziecie jeszcze motywację, aby w nich zagrać z pełnym zaangażowaniem?

Na pewno się zbierzemy. Dodatkowego kopa daje fakt, że to są ostatnie mecze Mariusza Wlazłego. Każdy, kto się interesuje siatkówką, kto w nią gra, to musi znać Mariusza. To jest niesamowita persona światowej siatkówki. Nie chcę powiedzieć, że będziemy grali dla niego, ale ja mam to gdzieś z tyłu głowy.