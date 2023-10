Karol Urbanowicz, środkowy Trefla Gdańsk: W tym sezonie chcę poprawić zagrywkę. Będąc w kadrze Polski rozwijam się szybciej

Karol Urbanowicz jest 22-letnim środkowym bloku Trefla Gdańsk. Gdańszczanin z roku na rok czyni duże postępy w swojej grze, co nie zostaje bez echa, jeśli chodzi o powołania do szerokiej reprezentacji Polski. Z mierzącym 200 cm wzrostu siatkarzem rozmawiamy przed jego piątym sezonem w PlusLidze w barwach żółto-czarnych.

Trefl Gdańsk praktycznie nie zmienił się, jeśli chodzi o kadrę. Z jakimi oczekiwaniami rozpoczynacie sezon 2023/2024 w PlusLidze?

Skład na pewno się lekko zmodyfikował, ale jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy już dużo bardziej doświadczonymi zawodnikami. Tak naprawdę pojawiły się tylko dwie osoby, więc nie można mówić o zmianach. Trzeba się zaadaptować. Na pewno optymistycznie patrzymy na nadchodzący sezon i nie możemy się go doczekać. Reprezentację Polski mamy w rewelacyjnej formie. W PlusLidze wielu kadrowiczów gra w dobrych klubach i ciężko rozpychać się w tej stawce. Co przy tak wysokim poziomie ligi może się Treflowi udać?

PlusLiga od kilku lat słynie z tego, że jest bardzo mocna. Na co możemy liczyć? Myślę, że nie chcę teraz mówić o celach. Mamy postawione cele, ale skupiamy się na każdym kolejnym meczu. Przed nami pierwsze spotkanie z GKS-em Katowice i to jest naszym priorytetem. Skupiamy się na tym rywalu, z którym będziemy chcieli wygrać za trzy punkty.

To inaczej. Co chciałby pan rozwinąć, poprawić w swojej grze w najbliższych miesiącach?

Tak naprawdę mógłbym wymienić każdy element, który chciałbym ulepszyć. I w takim momencie nie skłamię, bo zawsze jestem głodny gry, treningu. Chciałbym w każdym elemencie czuć się lepiej. A jeśli miałbym wymienić jeden, to chciałbym nad zagrywką popracować.

W tej ocenie pana postępów pomagają wyjazdy na zgrupowania reprezentacji Polski? Sztab kadry wskazuje coś konkretnego?

Z trenerem Nikolą Grbiciem oglądamy dużo materiałów wideo z mojej gry. Analizujemy to i podpowiada mi bardzo dużo. Z tego powodu jestem bardzo wdzięczny. Nie spodziewałem się, że aż tyle uwagi będzie poświęcał mojej osobie. Tym bardziej się cieszę, że będąc w reprezentacji rozwijam się jeszcze szybciej, niż gdybym nie miał takiej możliwości. A jak ocenia pan to, co w tym sezonie zrobiła reprezentacja Polski? Każdy z trzech turniejów zakończył się przecież zwycięstwami, od Ligi Narodów w Ergo Arenie, przez mistrzostwo Europy w Rzymie, po awans na igrzyska olimpijskie w Chinach.

Myślę, że ta kadra reprezentacji Polski już trochę nas przyzwyczaiła do takich wyników, ale faktycznie w tym sezonie zgarnęli wszystko, co było możliwe. Ileś tam meczów z rzędu bez porażki (24 - przyp.), to jest naprawdę nie lada wyczyn. Trzeba doceniać takie chwile. Nadchodzące lata powinny pokazywać, że mamy wielu wspaniałych siatkarzy, ale taki wynik robi wrażenie. Ten poziom trzeba pielęgnować.

