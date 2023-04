Kibice w Ergo Arenie na meczu Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa. 4900 fanów uskrzydliło siatkarzy dwóch czołowych drużyn PlusLigi

To kolejny raz w sezonie 2022/2023, kiedy Trefl Gdańsk może liczyć na swoich fanów. Znakomite, jak na możliwości finansowe, wyniki sportowe mają na to duży wpływ. Żółto-czarni zakończyli pierwszą część rozgrywek z bilansem 20 zwycięstw i 10 przegranych, co dało im szóste miejsce w tabeli PlusLigi.

W rozpoczynających się już niebawem play-offach Trefl trafił na Jastrzębski Węgiel, czyli aktualnych wicemistrzów Polski. W ćwierćfinałach siatkarskiej PlusLigi gra toczy się do trzech zwycięstw, a pierwsze dwa spotkania pomiędzy tymi drużynami rozegrane zostaną w hali w Jastrzębiu-Zdroju - w sobotę, 8 kwietnia o godz. 14.45 oraz w niedzielę, 9 kwietnia o 17.30. Dobre wyniki znów mogą zaowocować tłumami w Ergo Arenie, do której ćwierćfinaliści wrócą w środę, 12 kwietnia o godz. 20.30. Ewentualny czwarty mecz w gdańsko-sopockiej hali w czwartek, 13 kwietnia o godz. 17.30