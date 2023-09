Konferencja posłanek KO. Barbara Nowacka i Agnieszka Pomaska przed Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku

- Byłyśmy w Lasach Piaśnickich osobiście, w większym gronie. Widzieliśmy, co tam się dzieje. Przy tabliczkach kierujących do grobów jeździły ciężarówki, które zabierają drewno. My z niecierpliwością czekamy na pozew. Lasy Państwowe nie należą do żadnej partii politycznej. Posłanki i posłowie są po to, by piętnować takie patologie. My będziemy to robić niezależnie od tego, jak pan rzecznik będzie nas straszył - powiedziała Agnieszka Pomaska.