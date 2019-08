KONKURS! Top of the Top Sopot Festival 2019. W dniach 13-16 sierpnia Opera Leśna rozbłyśnie blaskiem największych gwiazd. Wygraj bilety!

14 sierpnia rozpocznie sie koncertem #iDance, czyli najbardziej energetycznymi hitami, które porwą do tańca zarówno publiczność w Operze Leśnej, jak i widzów przed telewizorami. Ekstremalną dawkę pozytywnej energii zapewnią: Kayah, Edyta Górniak, Ewa Farna, Sylwia Grzeszczak, Margaret, Cleo, Roksana Węgiel, Sarsa, Blue Cafe, Ewelina Lisowska, Baranovski, Reni Jusis i Ania Karwan.

15 sierpnia to dzień dwóch koncertów: PRZEBOJE Z WINYLA i PRZEBOJE WOLNEJ POLSKI. W pierwszym z nich usłyszymy najpopularniejsze stare polskie piosenki w oryginalnych wykonaniach oraz w nowych, zaskakujących interpretacjach. Podczas wieczoru wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Wilki, Michał Szpak, Pectus feat. Kasia

Popowska, Sławek Uniatowski, Skaldowie, Urszula, Patrycja Markowska & Grzegorz Markowski.

Trzecią edycję Top of the Top Sopot Festival zamknie 16 sierpnia wyjątkowy koncert dedykowany młodym artystom i ich fanom - Young Choice Awards. Będą to występy wykonawców, którzy całkiem niedawno rozpoczęli karierę, ale już dziś cieszą się ogromną popularnością nastoletnich fanów w internecie. Wystąpią m.in.: Roksana Węgiel, Marcin Sójka, Monika Lewczuk, Agnieszka Adamczewska, Natalia Zastępa i Michał Szczygieł.

