Kwalifikacje Tokio 2020. Polska - Tunezja. Pierwszy krok w Ergo Arenie już wykonany

Tytuł mistrzów świata zobowiązuje. Tyle tylko, że jak zauważył Maciej Muzaj, nie daje on bonusu w postaci lepszych statystyk w każdym meczu. Te trzeba w każdych zawodach potwierdzać, a turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich to jedna z lepszych ku temu okazji.

Wybrańcy Vitala Heynena zaczęli w piątek wyścig o wyjazd do Tokio w 2020 roku. W tym interkontynentalnym wyścigu mają atut własnego terenu, a dokładnie pełną halę Ergo Arena. Bilety na mecze siatkarzy wyprzedały się bowiem na długo przed zawodami. W piątek pojawiły się co prawda zwroty z tzw. puli sponsorskich, ale w dwie godziny znalazły nowych nabywców. Pełna hala w połączeniu z uzgodnionym z belgijskim trenerem naszej kadry terminarzem ma przynieść nagrodę.

- To najważniejsza impreza sezonu – mówi Michał Kubiak, kapitan naszej drużyny narodowej. A koledzy z drużyny się z nim zgadzają. Sztab szkoleniowy ustalił, że najlepszym rozwiązaniem będzie słabszy rywal na początek (Tunezja), najmocniejszy w drugim dniu (Francja) oraz ten średni pod względem sportowego potencjału, ale niezaprzeczalnie niewygodny (Słowenia) na ostatni dzień rywalizacji.